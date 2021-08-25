الحساب الرسمي للبارالمبياد يشيد بإبراهيم حمديتو.. تفاصيل

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أشادت الصفحة الرسمية لدورة الألعاب البارالمبية بلاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي إبراهيم حمدتو بعد مشاركته في أول مباراة له بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الحساب الرسمي:"إبراهيم حمدتو يثبت أنه لا يوجد شيئا مستحيلا".

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وخسر حمدتو المباراة الأولى له بدورة الألعاب البارالمبية أمام الكوري الجنوبي بارك هونغ كيو بنتيجة 3-0 في دور المجموعات لتنس الطاولة.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة، يمثلون ٨ ألعاب مختلفة وهى" رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات".

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

منافسات رفع الأثقال

1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

منافسات السباحة

16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

منافسات تنس الطاولة

20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

منافسات ألعاب القوى

26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

منافسات دورة الباراتايكوندو

29- محمد الزيات

30- سلمى علي

منافسات الريشة الطائرة

31- أحمد الدكروري

منافسات كرة الطائرة جلوس

32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

منافسات كرة الهدف سيدات

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم