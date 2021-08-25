/646990/محبي-الدواجن-والنجوم- في-نهائي-مركز-أبوالمطامير-من-دوري-مستقبل-وطن

بناءً على توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب " مستقبل وطن "، والنائب اشرف رشاد الأمين العام و النائب الأول لرئيس الحزب ، و تعليمات النائب محمد عبد الله زين الدين أمين المحافظة، و النائب محمد وجيه خالد أمين التنظيم ، تحت رعاية رعاية نواب مستقبل وطن بقيادة الاستاذ محمود عرقوب امين الحزب بالمركز.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مباريات دوري مستقبل وطن فى ابو المطامير دوري مستقبل وطن انطلقت عصر الأحد فعاليات دور الأربعة بدوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم" وذلك على الكابتن بمركز أبوالمطامير تحت إشراف اللجنة المنظمة للبطولة. جاء ذلك بحضور محمود عرقوب امين الحزب،ومحمد بكر امين الإعلام ،ونها فايز أمينة العمل الجماهيري ، وحشد كبير من جماهير ابو المطامير والقرى المجاورة . حزب مستقبل وطن و أسفرت نتائج تصفيات دور الاربعه فى البطولة عن وصول فريقى محبي الدواجن والنجوم إلى نهائي البطولة على حساب فريقى الاصدقاء وسبورت أدار لقاءات اليوم تحكيما الكابتن الكابتن حسام غالي حكم الدرجة الثالثة . وبدأ اللقاء الأول في تمام الساعة السادسة مساءً وانتهت بفوز الدواجن علي سبورت بركلات الترجيح وكذلك انتهت مباراة الاصدقاء والنجوم بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين. يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة. أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز - يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية. ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه. ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

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