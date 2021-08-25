أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: الزمالك يستعد للبنك الأهلي دون راحة.. موعد مباراة بيراميدز أمام مصر المقاصة.. أهم مواجهات الليلة

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الزمالك

قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء.

ويخوض الفريق مرانه في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج فريق الزمالك ببطولة الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

بيراميدز

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الاربعاء، أمام الفريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

من أجل تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، ليحافظ على مركزه في بطولة الدوري بآخر جولات المسابقة، خاصة أن المباريات المتبقية في الدوري الممتاز غير مهمة بالنسبة للفريق حيث حسمت مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ وقت مبكر.

ارسنال

يلتقي فريق آرسنال في أولي مبارايته ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية فى الدور الثاني من منافسات البطولة، وذلك عندما يحل ضيفاً ثقيلا اليوم الأربعاء أمام نظيره نادي وست بروميتش ألبيون وعلى أرضية استاد ذا هاوثورنس معقل الأخير.

وخرج الجانرز من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي من الدور ربع النهائي عندما خسر أمام نادي مانشستر سيتي بارابعة اهداف مقابل هدف، ويبدا تحدي جديد اليوم فى منافسات البطولة المحلية، يذكر ان نادي ارسنال جاء من خسارة بهدفين دون رد امام نادي تشيلسي في مباراته الاخيرة بالدوري الانجليزي.

الأهلي

يجهز مسئولو النادي الأهلي لتطعيم لاعبي الفريق الأحمر بمصل فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، بعد نهاية مسابقة الدوري المصري والمحدد له يوم الجمعة.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة 5 أيام بعد نهاية الدوري، وفد يستغلها مسئولو الجهاز الطبي في منح اللاعبين الجرعة الأولى من فيروس كورونا.

مواعيد مباريات كأس رابطة

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام فريق بيرنلي 8.45 مساءً

تقام مباراة نيويورت كونتي أمام فريق ساوثهامبتون 8.45 مساءً

تقام مباراة وست بروميتش أمام فريق أرسنال 9 مساءً

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة بريمر أمام فريق بايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.15 مساءً Sky Sport 1 HD Germany

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بروندبي الدنماركي أمام فريق ريد بول سالزبورج 9 مساءً

دينامو زغرب أمام فريق شيريف تيراسبول (مولدوفا) 9 مساءً

شاختار دونيتسك أمام فريق موناكو 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة غزل المحلة أمام المقاولون العرب 7 مساءً عبر قنوات On Time Sport

تقام مباراة مصر المقاصة أمام فريق بيراميدز 9 مساءً عبر قنوات On Time Sport