أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 25 أغسطس وسعر الفراخ والكتاكيت البيضاء والساسو

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الفراخ والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، وذلك للفراخ البيضاء والساسو وغيرها وأسعار الكتكوت الأبيض وكذلك سعر البيض، ومنذ وقت ليس ببعيد كانت أسعار الدواجن يتم تحديدها من خلال بورصة الدواجن الرئسية في بنها، وكانت هي الجهة الرئيسية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار، وكان معيار تحديد أسعار الفراخ والكتاكيت يخضع لنظرية العرض والطلب شأن أي سلعة من السلع.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 وأسعار الفراخ

ولكن تبدل الحال الآن وأصبحت أسعار بورصة الدواجن اليوم لها العديد من المصادر والعديد من المكاتب مثل منير السقا ومحمد الجداوي ومحمد عادل وعبد المفيث حسن ومسعد نخلة وغير ذلك، ويقوم كل واحد من هؤلاء بتحديد الأسعار وفق بعض الأليات التي يمتلكها من ناحية المعروض من الدواجن لديه والطلب، كما تختلف أسعار الدواجن من مكان إلى آخر وبشكل يومي بحسب التوزيع الجغرافي، كما أن السعر الرئيسي هو سعر بورصة بنها.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 25 أغسطس سعر الفراخ والكتاكيت

شششهدت بورصة الدواجن اليوم استقراراً في الأسعار، سواءً للفراخ البيضاء أو الساسو أو الكتاكيت وكذلك الفراخ الأمهات، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي:

أسعار الفراح البيضاء أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ الأمهات بيضاء 22 جنيه والتنفيذ 21 جنيه 43 جنيه أعلى سعر، و40 جنيه أقل سعر 18 جنيه للكيلو

أما أسعار الكتاكيت البيضاء شركات فجاءت كما يلي:

أعلى سعر للكتكوت الابيض شركات اليوم أقل ساقعر للكتكون شركات اليوم 8.75 جنيه 5.5 جنيه

وأسعار الكنتاكيت الساسو جاءت كالتالي

أعل سعر للكتكوت الساسو أقل سعر للكتكوت الساسو اليوم 4.3 جنيه 4 جنيه

وأسعار الكتاكيت البيضاء قطعان

أعلى سعر أقل سعر 4.7 جنيه 4.5 جنيه

بورصة الدواجن اليوم

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم 24 أغسطس الجاري وفق الأسعار التالية

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 22 جنيه للكيلو.

أما أسعار الفراخ الساسو فسجلت متوسط 42 جنيه جنيه، ليتراواح سعر الكيلو في البورصات المختلفة ما بين 42 إلى 43 جنيه.

أما سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات فسجل اليوم 18 جنيه.

وحول أسعار الكتكوت الأبيض الثلاثاء 24 أغسطس فجاءت كالتالي:

شركة العناني 8.75 جنيه.

أما شركة الوادي فسجل الكتكوت الابيض بها اليوم سعر 6.75 جنيه.

والوطنية 7 جنيه.

والمراعي 5.75 جنيه.

مكة المكرمة 7 جنيه.

سيد زكريا 7.5 جنيه.

رواد النيل 6.25.

أما أسعار البيض الثلاثاء 24 أغسطس فجاءت كما يلي:

36.5 لكرتونة البيض الأبيض، و38.5 للأحمر و48 جنيه للبيض البلدي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم تغيرات في أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً اليوم، لتأتي على النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء سجلت اليوم سعر 22 للكيلو.

الساسو سجلت متوسط 44 جنيه للكيلو، وهناك أسعار بـ46 جنيه في بعض البورصات.

الفراخ الأمهات بيضاء سجلت اليوم 20 جنيه.

وحول أسعار الكتاكيت البيضاء شركات، فكان أعلى سعر لها اليوم 9 جنيه، وأقل سعر 4.5 جنيه، وذلك على النحو التالي.

وحول أسعار البيض فسجلت اليوم 46 جنيه لكرتونة البيض البلدي، و43.5 للكرتونة من البيض الأحمر، و39.5 جنيه للبيض الأبيض.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

اللحم الأبيض “فراخ بيضاء”

فراخ بيضاء السعر اليوم للكيلو سعر التنفيذ — 23 جنيه 21.5 جنيه

اللحم الأحمر “فراخ ساسو وبلدي”

الفراخ الساسو والبلدي أعلى سعر أقل سعر — 47 جنيه 45 جنيه

كتكوت أبيض شركات

كتكوت الشركات أعلى سعر أقل سعر — 9 جنيه 4.5 جنيه

كتكوت أبيض قطعان

كتاكيت قطعان أعلى سعر أقل سعر — 2.7 جنيه 2.5 جنيه

كتكوت ساسو

كتكوت ساسو أعلى سعر أقل سعر — 3.8 جنيه 3.5 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن الأربعاء 11 أغسطس الجاري سعر 23 جنيه للكيلو بالنسبة إلى الفراخ البيضاء وتراوحت الفراخ الساسو ما بين 47 إلى 43 جنيه للكيلو، واستقرت الفراخ الساسو عند 20 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم فسجلت أعلى سعر لها عند 9 جنيه بشركة نيوهوب إيجبت، وفي شركة العناني سجل الكتكوت الابيض 8 جنيه و5.5 جنيه في المراعي، و7.75 جنيه في شركةالوطنية.

بورصة الدواجن الأربعاء 10 أغسطس

يوجد حالة من الإستقرار الحذر في أسعار بورصة الدواجن اليوم سواء أكانت أسعار الفراخ أو أو أسعار الكتاكيت أو البيض، وجاءت أسعاراليوم كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء الثلاثاء 23 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو من 45 إلى 46 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 20 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض شركات، سجل 9 جنيه في نيوهوب إيجيبت.

8.5 في شركة العناني.

7 جنيه في القاهرة للدواجن.

7.25 في شركة الوادي.

7.75 جنيه في شركة الوطنية.

5.5 جنيه في المراعي.

أما الكتكوت الساسو فسجل اليوم الثلاثاء 3.8 جنيه كأعلى سعر اليوم، و3.5 جنيه كأقل سعر اليوم.

الكتكوت الأبيض قطعان فسجل اليوم الثلاثاء 10 أغسطس متوسط 3.5 جنيه للكتكوت.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن الأحد 25 يوليو حالة من الإستقرار الحذر والذي ربما يعقبه انخفاض قادم وفق بعض التوقعات، فاستقرت أسعار الفراخ الساسو والبيضاء وارتفعت أسعار الكتكوت الابيض ببعض الشركة، وانخفضت كرتونة البيض البلدي 50 قرش في البورصة واستقر البيض الأبيض والأحمر.

حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 24 جنيه، ولكن انخفض سعر التنفيذ عن السعر المعلن نحو 1.5 جنيه، بينما استقرت الفراخ الساسو عند 41 جنيه كأقل سعر في السوق و44 جنيه كأعلى سعر اليوم، أما أسعار الكتاكيت البيضاء بالشركات فكان أعلى سعر اليوم في شركة العناني بـ9 جنيه، وأقل سعر في منير السقا بـ4.25 جنيه.

سعر بورصة الدواجن اليوم السبت 24 يوليو

سعر الفراخ البيضاء 24 جنيه.

سعرالفراخ الساسو متوسط 42 ألف جنيه.

سعر الالأمهات 20 جنيه.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم، فكان أعلى سعر في الشركات، هو 8.75 جنيه وأقل سعر هو 5 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21 يوليو في ثاني أيام عيد الأضحى بعض التغيرات الطفيفة في الأسعار، لتأتي وفق الأسعار التالية.

أولاً.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت الفراخ البيضاء اليوم سعر 24 جنيه للكيلو.

والتنفيذ على 23 جنيه.

وتفاصيل الأسعار في البورصات المختلفة بالتقرير التالي.

ثانياً: أسعار الكتاكيت البيضاء والساسو

أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم 8.75 جنيه.

أقل سعر اليوم 5 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض قطعان 4.8 جنيه.

أقل سعر 4.6 جنيه.

الكتكوت الساسو أعلى سعر 3 جنيه.

وأقل سعر 2.5 جنيه.

والتفاصيل بالتقرير التالي.

ثالثاً.. أسعار البيض اليوم 21 يوليو

أما أسعار البيض اليوم 21 يوليو الجاري فجاءت وفق الأسعار التالية:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

انخفاض كبير شهدته أسعار بورصة الدواجن اليوم، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء الآن إلى 24 جنيه، وتتراجع الفراخ الساسو إلى 40 جنيه، وسط توقعات بمزيد من الإنخفاض في الأسعار خلال الأيام الساعات القادمة، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى والذي هو عيد اللحوم الحمراء، كما سجلت الفراخ الساسو اليوم 21 جنيه للكيلو.

وفي سياق متصل فقد شهد سع الكتكوت الأبيض الأحد 18 يوليو زيادة جديدة بعد استقرار دام 24 ساعة فقط، ليرتفع الكتكوت في شركة العناني إلى 8.5 جنيه، وفي شركة الوادي إلى 7.75 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 7.5 جنه، وفي شركة الوطنة إلى 8.25 جنيه.

سعر بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد زيادة في أسعار الكتكوت الابيض واستقرار في الفراخ والبيض، على النحو التالي:

أولاً.. أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو متوسط 42 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

ثانياً سعر الكتكوت الأبي اليوم 11 يوليو

شركة الوادي 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 5.5 جنيه.

شركة العناني 7.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 7.75 جنيه.

المراعي: 5.75 جنيه.

رواد النيل 5.5 جنيه

ثالثاً.. أسعار البيض اليوم

أما سعر كرتونة البيض اليوم 11 يوليو فسجلت 45 جنيه للبيض الأبيض، و43.5 للبيض الأحمر، و40.5 للبيض الأبيض.

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم فراخ وكتاكيت وبيض كالتالي:

النوع سعر اليوم النوع| الشركة سعر اليوم 4 يوليو فراخ بيضاء من 27 إلى 28 جنيه شركة المراعي 3.25 جنيه فراخ ساسو من 36 إلى 40 جنيه رواد النيل 4.5 فراخ أمهات 20 جنيه كتكوت ساسو 2 جنيه. بيض أبيض 40.5 جنيه كتكوت بلدي 2 جنيه بيض أحمر 43.5 جنيه كتكوت فيومي وهجين 2 جنيه بيض بلدي 46.5 جنية للكرتونة – – كتكوت ابيض شركة العناني 6.25 جنيه – – كتكوت الوادي 5.75 جنيه – – القاهرة للدواجن 4 جنيه – –

سعر الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت تغيرات جديدة ومفاجئة لترتفع أسعار الفراخ الساسو بشكل كبير، وتصل إلى 40 جنيه وفق أسعار منير السقا الآن، بينما تراوحت في باقي البورصات ما بين 36 جنيه كأقل سعر اليوم و39 جنيه، أما الفراخ البيضاء فسجلت 27 جنيه للكيلو اليوم.

بينما تراجع سعر الكتكوت الابيض من جديد، ليسجل الآن ببعض الشركات مثل القاهررة والكيان والفيروز ورواد النيل 4.5 جنيه، وسجل 3.25 في شركة المراعي، وسجل 5.75 جنيه في شركتي الوادي والعناني.

بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2 يوليو

انخفضت اليوم الجمعة 2 يوليو اجاري أسعار الفراخ والكتاكيت، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أيام، وسط توقعات بمزيد من التراجع في أسعار الدواجن خلال الأيام القادمة وكلما اقتربنا من عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر كيلو الفراخ اليوم الجمعة 26 جنيه للفراخ البيضاء، و33 جنية متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو، وسجلت الفراخ الأمهات البيضاء سعر 20 جنيه.

أما الكتاكيت البيضاء فاستمرت في التراجع هي الأخرى في الشركات، لتسجل 5.75 جنيه في شركتي العنان والوادي، و5.5 في القاهرة للدواجن، و2 في منير السقا و4.5 جنيه برواد النيل، و3.25 في شركة المراعي، و6.5 في الوطنية.

بورصة الدواجن اليوم الخمس 2 يوليو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس مع بداية شهر يوليو الجاري انخفاض مفاجئ في سعر الفراخ والكتاكيت البيضاء مع استقرار أسعار البيض البيض اليوم، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجلت متوسط 33 جنيه، والفراخ الأمهات 20 جنيه، وفي بورصة منير السقا سجلت الساسو اليوم 37 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت في الشركات فانخفضت هي الأخرى، لتسجل اليوم 1 يوليو في شركة العناني 6 جنيه، وفي شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه، وفي شركة الوادي سجل الكتكوت 5.75 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت سجل 7.25 جنيه كأعلى سعر شركات اليوم، وفي الوطنية 7 جنيه، وفي شركة المراعي 3.25 جنيه وفي شركة السقا 2 جنيه كأقل سعر اليوم، وفي رواد النيل 4.5 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 30 يونيو

سعر الفراخ اليوم 30 يونيو

الفراخ البيضاء 27 جنيه.

الساسو متوسط 33 جنيه.

الأمهات البيضاء 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 30 يونيو “شركات”

شركة العناني 6.25 جنيه.

القاهرة 6 جنيه.

الوادي 5.75 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 7.25 جنيه.

السقا 3 جنيه.

المراعي 4 جنيه.

رواد النيل 4.5 جنيه.

سعر البيض اليوم 30 يونيو

كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه.

البيض الأحمر 43.5 جنيه.

البيض البلدي 46.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 29 يونيو وأسعار الكتاكيت والبيض

استقرار حذر تشهده بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29 يونيو، حيث استقرت الفراخ البيضاء على 27 جنيه للكيلو سعر البورصة اليوم، واستقرت الساسو على 32 جنيه والفراخ الأمهات تراجعت من 23 إلى 21 جنيه للكيلو، أما الكتاكيت فما زالت أسعارها منخفضة، وسجل أعلى سعر اليوم بالشركات 7 جنيه للكتكوت وفق أسعار شركة الوطنية، وأقل سعر اليوم 3 جنيه للكتكوت الابيض كما في بورصة منير السقا، أما سعر البيض فسجل 43.5 جنيه للبيض الأحمر، وأقل 3 جنيه لكرتونة البيض الأبيض، أما البيض البلدي فسجلت الكرتونة اليوم 46.5 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الأمهات البيضا 27 جنيه 32 جنيه 23 جنيه

سعر البيض اليوم

البيض الابيض البيض الاحمر البيض البلدي 40 جنيه 43.5 جنيه سعر البورصة للكرتونة 46.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض

الشركة الوطنية المصرية الهولندية العناني القاهرة للدواجن المراعي الوادي سعر الكتكوت اليوم 7 جنيه 3.5 جنيه 6.5 جنيه 6 جنيه 4 جنيه 5.5 جنيه

أسعار بورصة الدواجن السبت

استقرت أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والرومي والبيض اليوم السبت 26 يونيو على نفس أسعار أمس الجمعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25 يونيو انخفاض مفاجئ، بعدما استقرت لعدة أيام، أما أسعار الفراخ فشهدت استقرار اليوم الجمعة وكذلك أسعار كرتونة البيض، وجاءت الأسعار اليوم كالآتي.

سعر الفراخ بيضاء 27 جنيه.

سعر فراخ الساسو 32 جنيه للكيلو.

الفراخ أمهات بيضاء 23 جنيه.

كتكوت أبيض الوطنية 7 جنيه.

كتكوت أبيض العناني 6.5 جنيه.

كتكوت الوادي 5.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

أما سعر البيض الأحمر فسجل 43.5 سعر الكرتونة.

البيض الأبيض 39.5 جنيه.

البيض البلدي 46.5 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم اليوم 24 يونيو الخميس

يوجد الآن حالة من الإستقرار الملحوظ والمستمر منذ عدة أيام، في أسعار بورصة الدواجن، وتشمل أسعار الكتاكيت والفراخ والبط والرومي والبيض، وتأتي أسعار البورصة الآن الخميس 24 يونيو كالتاليز

سعر الفراخ اليوم: 27 للبيضاء و32 للساسو و23 جنيه للأمهات.

سعر البيض اليوم: 39.5 لكرتونة البيض الأبيض، و43.5 للأحمر، و46.5 للبيض البلدي.

سعر البط والرومي: 45 جنيه سعر كيلو البط و50 لكيلو الرومي.

سعر الكتاكيت البيضاء: 7.5 جنيه أعلى سعر كتكوت بالشركات اليوم، و3 جنيه أقل سعر شركات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يونيو حالة من الاستقرار الحذر في سعر الفراخ بيضاء وساسو وأمهاتـ مع ارتفاع سعر الكتكوت الابيض ببعض الشركات واستقرار أسعار البيض، وجاء أسعار اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضا.. 27 جنيه.

سعر الساسو.. 32 جنيه.

سعر الأمهات.. 23 جنيه.

سعر البيض الأبيض.. 39.5 جنيه للكرتونة.

سعر البيض الأحمر.. 43.5 جنيه للكرتونة.

سعر البيض البلدي.. 46.5 جنيه للكرتون.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 7.5 في شركة الوطنية كأعلى سعر في السوق.

سعر الكتكوت الابيض 3 جنيه في منير السقا وهو أقل سعر اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22 يونيو استقرار في أسعار الفراخ والكتاكيت، إلا أن أسعار البيض ارتفعت بشكل مفاجئ اليوم، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي.

النوع السعر الفراخ البيضاء 27 جنيه الفراخ الساسو 32 جنيه الفراخ الأمهات 23 جنيه البيض الأبيض 39.5 جنيه البيض الأحمر 43.5 جنيه البيض البلدي 46.5 جنيه الكتكوت الأبيض أعلى سعر اليوم في الوطنية 7.5 جنيه الكتكوت الأبيض أقل سعر اليوم في المراعي ورواد النيل 4.5 جنيه البط والرومي 45 جنيه للبط و50 جنيه للرومي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21 يونيو استقرار حذر في العديد من منتجات الدواجن، حيث كان هناك استقرار في سعر الكتكوت الابيض والبيض والفراخ الساسو والأمهات والبط والرومي وتأرجح في أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي أسعار اليوم كالتالي.

النوع السعر فراخ بيضا تأرجحت بين 27 و28 جنيه فراخ ساسو 32 جنيه. فراخ أمهات بضاء 23 جنيه كتكوت ابيض أعلى سعر شركات 7 جنيه في شركة الوطنية كتكوت ابيض أقل سعر شركات 4 جنيه في المصرية الهولندية كيلو البط 45 جنيه كيلو الرومي 50 جنيه بيض أحمر سعر الكرتونة متوسط 42 جنيه بيض بلدي متوسط 45 جنيه

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 20 يونيو

وقعت اليوم الأحد 20 يونيو بعض التغيرات في أسعار الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الفراخ “بيضا”: 28 جنيه.

سعر الفراخ “ساسو”: 32 جنيه.

سعر الفراخ “أمهات بيضاء”: 23 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض 7 جنيه أعلى سعر اليوم، كما في شركة الوطنية.

أقل سعر اليوم في الكتكوت الأبيض بالشركات 3.5 جنيه كما في المصرية الهولندية.

سعر الكتكوت الساسو: 3 جنيه.

الكتكوت البلدي والهجين: 2.5 جنيه.

البط عمر يوم: 13 جنيه للمولر.

البط المسكوفي عمر يوم: 11 جنيه.

سعر البيض الأحمر: 42.5 جنيه سعر الكرتونة.

سعر البيض البلدي: 45.5 جنيه للكرتونة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 19 يونيو

بالأمس انخفضت أسعار الدواجن في البورصة بقيمة جنيهاً واحداً للكيلو، لتسجل 26 جنيه، لكن اليوم السبت 19 يونيو عوضت الفراخ هذه الخسارة وعادت إلى نفس السعر الذي كانت عليه قبل أربعة أيام، لتسجل اليوم 27 جنيه للفراخ البيضاء، ومتوسط 32 جنيه سعر الكيلو الساسو، و21 جنيه سعر الأمهات، أما أسعار البيض فسجلت متوسط 39.5 سعر كرتونة البيض الأبيض، و42.5 سعر الكرتونة من البيض الأحمر، و45.5 سعر كرتونة البيض البلدي.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 19 يونيو فاستقر في العناني والوادي عند 6 جنيه، وانخفض في القاهرة للدواجن إلى 4.5 جنيه، والوطنية 7 جنيه، وأمات والكيان 6.5 جنيه، والمراعي 4.5 جنيه.

سعر الفراخ والكتاكيت في بورصة الدواجن منتصف الأسبوع الماضي

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري وفق ما يلي:

الفراخ البيضاء: 27 جنيه.

الفراخ الساسو: 32 جنيه.

الأمهات سجلت: 21 جنيه.

البيض الأحمر: 42 جنيه.

البيض الابيض: 39 جنيه.

البلدي: 45 جنيه.

الكتكوت الابيض أقل سعر بمنير السقا 3.5 جنيه، وأعلى سعر اليوم الثلاثاء في العناني بـ7.27 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 12 يونيو 2021 استقراراً في البورصة الرئيسية للدواجن، لتستقر أسعار الفراخ البيضاء عند 27 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه، أما الفراخ الأمهات فتراجعت إلى 21 جنيه لسعر الكيلو، كما شهدت أسعار البيض ارتفاعاً اليوم السبت لتسجل الكرتونة من البيض الأحمر 42 جنيه، والكرتون الأبيض 39 جنيه والكرتونة من البيض البلدي سجلت 45.5 جنيه، بالنسبة لأسعار مزارع الدواجن، أما الأسعار في محلات التجزئة فترتفع عن ذلك بقيمة تتراوح من جنيهان إلى خمسة جنيهات.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 12 يونيو فاستقر عند 10.25 لشركة الوطنية، و6.5 لشركة منير السقا، وهذا أعلى وأقل سعر في السوق، وأسعار باقي الشركات تتراوح ما بين هذين السعرين.

هذا وما زالت هناك شكاوى من أصحاب المزارع والمربين بشكل عام، مؤكدين أن الإرتفاع الكبير في سعر العلف وتخطيه لأكثر من 8000 جنيه للطن، أدى إلى خسارتهم بشكل كبير، مما نتج عن ذلك توقف بعض المزارع عن العمل، خاصةً وأن العلف يمثل نحو ثلثي أسعار تكلفة الدواجن، وتحاول الدولة الآن دعم هذا القطاع الهام من خلال تسهيل إجراءات الراخيص لصغار المربين، وفتح باب للتصدير للخارج للإرتقاء بقطاع الدواجن في مصر.

أسعار الفراخ والكتاكيت وفق بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 5 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية ايوم السبت 5 يونيو استقرار في أسعار الفراخ والكتاكيت، وذلك وفق الأسعار التالي ذكرها.

سعر الفراخ الساسو اليوم 5 يونيو: 33 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 5 يونيو: 27 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

سعر الكتكتوت الأبيض اليوم السبت 5 يونيو في الشركات

العناني: 9.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 9.5 جنيه.

القاهرة: 9 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

رواد النيل: 6.25 جنيه.

الإسكندرية: 7 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4 يونيو 2021

سجلت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 27 جنيه للأبيض و33 جنيه للساسو و20 جنيه للأمهات، أما الكتاكيت، فكان أعلى سعر لها اليوم في شركة الوطنية، والتي سجل بها 9.75 جنيه، وأقل سعر اليوم في الشركات كان 6 جنيه كما الشركة المصرية الهولندية.

أسعار اليوم الخميس 3 يونيو للفراخ والكتاكيت

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 يونيو الجاري حالة من الإستقرار الحذر في سعر الفراخ، لتسجل البيضاء اليوم 27 جنيه، والساسو 33 جنيه والفراخ الأمهات 20 جنيه سعر الكيلو اليوم.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 3 يونيو فسجلت ارتفاعاً في العناني جديداً في ععد من الشركات، لتصل إلى 9.5 في العناني، و9 جنيه في القاهرة للدوادن، و6.25 في رواد النيل، و6.8 في المراعي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 2 يونيو

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 2 يونيو بمقدار جنيه في الكيلو لتسجل الآن في بورصة الدواجن 27 جنيه، أما سعر الفراخ الساسو فسجلت الآن من 32 إلى 34 جنيه، أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء فسجل في العناني 9.25 جنيه، و8.5 جنيه في الوادي والقاهرة للدواجن، و6.8 في شركة المراعي، و7 جنيه في شركتي الإسكندرية والحرمين.

وحول أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو 2021 فقد جاءت كالتالي

سعر الفراخ البيضاء اليوم 1 يونيو: 26 جنيه.

سعر الساسو اليوم: 33 جنيه.

سعر الفراخ أمهات: 20 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض الثلاثاء 1 يونيو فجاءت كالآتي

العناني: 9.25 جنيه.

8.5 جنيه الوادي.

القاهرة للدواجن: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 31 مايو “فراخ وكتاكيت

البورصة سعر الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو سعر الفراخ الساسو الإثنين 31 مايو رئيس رابطة مربي الدواجن 28 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 26 جنيه 33 جنيه منير السقا 26 جنيه 33 جنيه محمد عادل 26 جنيه 33 جنيه أحد عامر 26 جنيه — فوزي تفاحة 26 جنيه — محمد عثمان 26 جنيه —

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أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم في البورصة فقد جاء على النحو التالي

الشركة القاهرة الوادي نيو هيب إيجيبت الفيروز “زلط أبو” الوطنية المراعي السقا سعر الكتكوت الأبيض اليوم مايو 8.5 جنيه 8.25 جنيه 9.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم 7.75 جنيه 9.25 جنيه 6.75 جنيه 5.25 جنيه

هذا وقد شهدت أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت ارتفاعاً كبيراً الشهر الماضي وووصل سعر الكيلو حينها إلى 33 جنيه، لكن ما لبثت وهبطت الأسعار مرة أخرى بشكل كبير، فبعد أن سجلت الفراخ البيضاء 33 جنيه والساسو 37 جنيه منذ عدة أسابيع، عاودت الإنخفاض مرة اليوم لتسجل 26 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم في بورصة السقا للتسويق الداجني على النحو التالي.

النوع السعر سعر الفراخ البيضاء 31 مايو 26 جنيه تنفيذ سعر الفراخ الساسو الإثنين 31 مايو 33 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 20 جنيه سعر الكتكوت الأبيض 5.25 جنيه سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه سعر الكتكوت البلدي 3 جنيه سعر الكتكوت الفيومي 3 جنيه سعر الكتكوت الهجين ، 3 جنيه بط مسكوفي ومولر كتاكيت 11 للمسكوفي و12 للمولر

وفي سياق متصل فقد طالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور عبد العزيز السيد الحكومة بمساعدة هذا القطاع الهام، والعمل على فتح سوق خارجي للدواجن ومنتجاتها، خاصة وأن مصر الآن أخذت شهادة عالمية بخلوها من انفلونزا الطيور، كما أن الكتاكيت في مصر تتميز عن غيرها في دول أخرى من ناحية الجودة والأسعار.

بورصة الدواجن اليوم

هذا وتختلف أسعار الدواجن في المحلات عن أسعار بورصة الدواجن اليوم والأسعار المعلنة، حيث أن الأسعار المعلنة هي أسعار المزارع تنفيذ اليوم، أما سعر الفراخ في المحلات فيزيد عن ذلك ما بين جنيهان إلى خمسة جنيهات، وذلك حسب المكان والعرض والطلب، نظراً لأسعار تكلفة النقل وغير ذلك.

كما يتوقع رئيس شعبة الدواجن زيادة أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أنه سوف يتم ضم المربين وأصحاب المزارع إلى بورصة الدواجن الرئيسية كي يتم الإتفاق على أسعار التكلفة ووضع هامش ربح محدد ويكون هذا هو السعر المعلن في الأسواق لعدم تضرر المربين.