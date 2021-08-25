مؤشرات تنسيق الكلية الحربية 2021 والمعهد الفني للقوات المسلحة ورابط التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - يهتم العديد من الطلاب حاملي الشاهدة الثانوية معرفة تنسيق الكلية الحربية 2021, وتفاصيل ورابط التقديم، والذي نعرضه لكم في هذا التقرير، إلي جانب الإشارة إلى تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة للعام الجاري 2021- 2022. وتعد الكلية الحربية المصرية من أهم الكليات العسكرية التي يتهافت عليها الآلاف من الطلاب واولياء الامور، حيث يعد الالتحاق بها بمثابة شرف لآي أسرة مصرية، نظراً لارتباط المؤسسات العسكرية المصرية ارتباط وثيق مع الشعب المصري، بل وبالشعوب العربية، شأنها شأن شرف الالتحاق بأكاديمية الشرطة المصرية أيضاً، وعليه نرصد في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الكليات العسكرية 2021, التي أشرنا إليها مسبقاً.

تنسيق الكلية الحربية 2021

كما هو معلوم فإنه تقبل الكلية الحربية الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، وذلك القسمين العلمي والأدبي، بعدة شروط للتقديم منها شرط السن وآخر للمجموع. فيحب أن لا يتخطي الطالب الـ 21 عاماً في 1 نوفمبر القادم، وان يتخطي مجموع الطالب 70% ويتم عمل معادلة لطلاب الثانوية الأزهرية، ليتناسب مجموع الطالب دون المواد الشرعية مع تنسيق الكلية الحربية 2021.

وتقبل الكلية العديد من التخصصات الجامعية والتي منها: الحقوق والتجارة والزراعة، وكلية اللغات والترجمة تخصصات (عبري- روسي- فرنسي- صيني)، وكلية العلوم بكافة تخصصاتها، وألسن بكافة التخصصات، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، وآداب اعلام وعلم نفس.

ويشترط لتقديم تلك التخصصات أن يكون تقدير الطالب جيد فأعلي، واللا يزيد سن المتقدم عن 24 عاما في 1 نوفمبر المقبل، وان يكون قد تحصل على المؤهل الجامعي عام 2020 أو عام 2021.

تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة

حيث يقبل طلبات الطلاب من شعب الرياضيات والعلوم إلي جانب الثانوية الأزهرية من القسم العلمي، وحاملي الشهادات الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، من مدارس التعليم المزدوج التابع لوزارة الانتاج الحربي، أو من مدارس التابعة للتربية والتعليم، أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات الميكانيكا أو الكهرباء.

ويقبل كذلك شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بمدينة السلام فقط، وكافة الطلبة المتقدمين في شهادات او دراسات أعلي من الذين تم ذكرهم، بشرط استيفاء شروط السن للشهادات مجالي الهندسة والتكنولوجي، وهو أن لا يزيد في 1 نوفمبر المقبل عن 21 عام لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، والثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، وأن لا يزيد عن 22 عاماً لنظام الخمس سنوات والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة، وللمؤهلات الأعلي الأخري 23 عام.

ويقل تنسيق المعني الفني للقوات المسلحة عن تنسيق الكلية الحربية 2021, ليكون 60% لطلاب الثانوية العامة والأزهرية, و 75% لطلاب الثانوية الصناعية.

رابط ومواعيد التقديم

تم فتح باب استقبال طلبات الالتحاق بالكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية، اعتبارا من 25 يوليو الماضي، ليكون تنسيق الكلية الحربية 2021 وباقي الكليات والمعاهد العسكرية مفتوحاً حتي الخميس 9 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال مقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، على أن يتم ملئ استمارة البيانات الأولية على رابط موقع تقديم الكلية الحربية والمعاهد العسكرية.