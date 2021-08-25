انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر عروض كارفور لشهر اغسطس من 24 إلي 5/9/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أُطلق أمس إعلان آخر عروض كارفور مصر لشهر اغسطس، على مختلف الادوات المدرسية والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، والتي تسري من 24 من الشهر الجاري إلي 5 سبتمبر القادم، وتصاحب هذه العروض تخفيضات قوية تصل إلى 50%، مع عروض تخفيضات على بعض الماركات العالمية. وتتميز العروض والتخفيضات محل التقرير بجودتها العالية وبأسعار تنافسية مناسبة لكافة الشرائح، كما ويمكن الاستفادة من عروض تقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي تطرحها كارفور لكافة عملاءها من خلال التطبيق الإليكتروني الخاص بها، مع اتاحة إمكانية الطلب أونلاين للمنزل.

عروض كارفور مصر

تستمر عروض كارفور 2021 بصورة دورية في جميع افرع كارفور مصر، والتي اعتاد عليها الآف المواطنين شهرياً بل واسبوعياً. الأمر الذي يجعل منها من أهم وأقوى العروض الترويجية التي تقدم في السوق المصري، نظراً لكونها شاملة العديد من الأجهزة والمنتجات الغذائية الأساسية، وشمولها عروض أسعار هائلة وعروض تقسيط للشباب والمقبلين على الزواج حديثاً، ومختلف الاعمار والفئات. وعليه فتتمثل العروض فيما يلي:

عروض الادوات المدرسية.

عروض المراوح والتكييفات.

الشاشات والأجهزة اللوحية الذكية.

مختلف الأجهزة الكهربائية منها الثلاجات والديب فريزر والغسلات.

الادوات المنزلية مثل اطقم الحلل والكبايات ومختلف ادوات الطبخ.

أدوات المصيف ولعب الاطفال.

الملابس الرجالية والحريمي.

المشروبات الغازية والمياه المعدنية.

السلع والمنتجات الغذائية.

عروض ماي كلوب

وجاء ضمن عروض كارفور لهذا الموسم الصيفي، خصومات على بعض الماركات الشهيرة من 10% خصم إلي 20%, وتتمثل هذه الماركات في الأتي:

Elios.

Pyrex.

Varta.

Cookin.

كما ويمكن عند الشراء من خلال تطبيق كارفور الاستفادة من خصومات وعروض تقسيط، لمستخدمين التطبيق، وعليه فيمكنك تحميل تطبيق كارفور لأجهزة الأندرويد، أو تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، والاستفادة من العروض والهدايا.

مجلة العروض والخصومات المطروحة

الآن نعرض كتالوج يحتوي على صور بكافة المنتجات والأجهزة محل العروض، والتي تشمل نوع المنتج المتاح وعرض سعره قبل وبعد الخصم. مع وجود عروض التخفيضات الخاصة بنقاط ماي كلوب، ومختلف التفاصيل. وجدير بالذكر أن هذه مجلة عروض كارفور التي تم نشرها أمس على الصفحة الرسمية للهايبر على فيس بوك، وعليه فيمكنك تصفح مجلة العروض المقدمة والتي تتمثل في: