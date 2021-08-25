صور.. «دوت الخليج» يكرم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

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جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تناول اللواء إبراهيم المصرى، أهمية قضية الوعى لدى المصريين وخصوصا الشباب، وضرورة ارتكاز قضية الوعى على التعليم من الحضانة حتى الانتهاء من الجامعة.
كما أكد على دور الإعلام فى تفنيد أفكار الإخوان، لافتًا إلى أن الالهام الذى حدث فى مصر وتجربتها فى مواجهة الإرهاب سينتقل إلى تونس.
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