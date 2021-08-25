رئيس «اقتصادية القناة» يلتقى السفراء الجدد للترويج للمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 40 سفيرا من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج فى دعم وترويج المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية حاليا والتعريف بالفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة.





واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس، والوفد المرافق له برؤساء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج لعرض استراتيجية المنطقة الاقتصادية وأهدافها والقطاعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تطورات العمل فى مشروعات التنمية الجارية بمناطقها الصناعية والموانئ البحرية.

وقدم زكى، عرضا تفصيليا عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق وأنفاق تربط شرق وغرب القناة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة فى المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التى تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

يأتى هذا اللقاء ضمن الخطة الترويجية التى تقوم بها الهيئة للتعريف بالفرص الاستثمارية والصناعات المستهدفة بمناطقها وموانئها التابعة على نطاق دولى، والاستفادة من بعثاتنا بالخارج لفتح آفاق ترويجية للمنطقة الاقتصادية خاصة أنها البوابة الإقليمية للسوق الإفريقى، لما تتميز به من موقع جغرافى مناسب وكذلك شبكة اتصال ونفاذ للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات الدولية التجارية.

واستعرض رئيس اقتصادية قناة السويس ما تقوم به الهيئة من أنشطة ومشروعات تنموية وتوطين بعض الصناعات المستهدفة، وخاصة تلك الخدمات البحرية التى سيتم توفيرها خلال العام المقبل لتعظيم الاستفادة من قناة السويس كأهم ممر ملاحى عالمى، يعبر من خلاله 12٪ من حجم التجارة العالمية.



وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية أيضا المزايا والحوافز الاستثمارية والمشروعات المقامة حاليا والتطوير الذى تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية ( السخنة وشرق بورسعيد والعريش )،كما تم استعراض حجم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلا عن معدلات الأداء المرتفعة التى حققتها الموانئ التابعة للمنطقة، مقارنة بمثيلاتها دوليا خلال فترة الوباء والتى تأثر فيها حجم الإيرادات والتداول.

وخلال اللقاء دارت بعض المناقشات من جانب السادة السفراء بشأن الحوافز المقدمة للمستثمرين، والرسائل التى لابد أن تبعث بها الهيئة لبعض الشركات العالمية لجذب استثماراتها للمناطق الصناعية، فضلا عن اقتراحات لرؤساء البعثات بضرورة إقامة مؤتمر ترويجى لمشروعات الهيئة وتكثيف الزيارات الخارجية فى بعض الدول المهتمة بالاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية، كما تطرق بعض السفراء لمناقشات حول آليات تعزيز التكامل بين المنطقة الاقتصادية ونظيراتها فى العالم، وكذلك وضع خطة لزيادة تنافسية موانئ المنطقة مع مثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفى نهاية اللقاء أعرب السادة السفراء عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية للعمل على الترويج لمشروعاتها بالخارج والمساهمة فى جذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص والحوافز بها من قبل بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.

وفى هذا السياق، زكى، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية اهتماما ودعما كبيرا، لأنها أمل مصر ووجهة واعدة للاستثمار، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف شركات عالمية بعينها وصناعات محددة فى بعض الدول، والتى سيكون لبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج مساهمة فعالة فى طرق أبواب الاستثمار فى هذه الدول.

حضر اللقاء، السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، ووليد جمال الدين المدير التنفيذى للمنطقة الاقتصادية وأمانى عيسوى مستشار المنطقة الاقتصادية للعلاقات الدولية، والسفراء المكلفين فى عدد من دول العالم.