أحمد قناوي لـ دوت الخليج : إعادة المصريين من أفغانستان يعد استمرار لنهج الدولة المصرية في حماية أبنائها

/646987/أحمد-قناوي-لـ-تحيا-مصر--إعادة-المصريين-من-أفغانستان-يعد-استمرار-لنهج-الدولة-المصرية-في-حماية-أبنائها

أشاد النائب أحمد قناوي ،عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الدولة المصرية فى حماية ابنائها فى الداخل والخارج، مشيرا إلى نجاح عودة البعثة المصرية من أفغانستان، مؤكدا انه يعد استمرار لنهج الدولة المصرية في حماية أبنائها المتواجدون في مناطق النزاع، وهو ما حدث مسبقا مع البعثة المصرية في ليبيا، وفي بؤر انتشار فيروس كورونا حول العالم.

حركة طالبان

واشار النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،إلى أن مصر لديها دور دبلوماسى في أفغانستان الجديدة وغيرها، كدولة إقليمية ذات ثقل، مؤكدا أن ذلك يعتمد في المقام الأول على مدى إلتزام حكام أفغانستان الجدد بالمواثيق والأعراف الدولية ، التي من أهمها عدم دعم أو احتضان أية جماعات مسلحة أو كيانات تدعو للعنف أو تضر بمصالح الدولة المصرية أو الدول الصديقة.

عودة الجاليةالمصرية من افغانستان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.