/646986/بسبب-الميراث---عامل-يحرق-شقيقه-ببنزين-في-سوهاج

أصيب سائق «توك توك» أربعيني بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، على يد شقيقه الذي سكب عليه البنزين ثم أشعل به النيران، وذلك نتيجة مشاكل الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تحيامصر يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة سائق توك توك على يد شقيقة

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوصول المدعو (عادل. م. ح - 40 سنه - سائق توك توك - يقيم مركز المراغة)، مستشفى سوهاج الجامعي، مُصابًا بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، بانحاء متفرقة بالجسم.

سكب عليه بنزين

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم شقيقه المدعو (خالد. م. ح - ٣١ سنه - حاصل على دبلوم تجارة - يقيم بذات الناحية)، بسكب مادة بترولية عليه “بنزين” واشعال النيران به، إثر خلافات قائمة بينهما، على منزل بالميراث.

تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شهد طريق«قنا – سوهاج »الصحراوي الشرقي، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة،اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اخطارا، بانقلاب سيارة ملاكي ، بطريق "قنا- سوهاج" الصحراوي عند الكيلو 100، ما نتج عن مصرع كل من خليفة عبدالعال السيد 55 عاما، مرام خليفة عبدالعال 8 سنوات، بينما أصيب عبدالله خليفة السيد 10 أعوام، أمل هاشم محمد 41 عاما،عبدالرحمن خليفة عبدالعال6 أعوام، مريم خليفة عبدالعال 4 أعوام.

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.