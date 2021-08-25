حسين لبيب:الزمالك «يملك احسن لاعيبة..وجلسة خاصة مع كارتيرون»

/646978/حسين-لبيبالزمالك-يملك-احسن-لاعيبةوجلسة-خاصة-مع-كارتيرون

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال حسين لبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم " أنا في غاية السعادة لاني قبل مااكون رئيس للنادي كنت مشجع، بقالى 40 سنة أول مرة أتولى منصب فى القلعة البيضاء، وأتعامل بعفوية شديدة دون حسابات لأى منصب وبفرحة مشجع زملكاوى عادى، وطول عمرى لم ألهث خلف منصب فى الزمالك".

وتابع: " ينقص مباراة فى الدورى ولما تخلص هقعد مع كارتيرون المدرب اللى عنده فكر تدريبى عالى وقادر يلم اللاعيبة وعنده تفاهم معاهم كبير، وهنفذ طلباته عشان ندخل البطولات المقبلة بحثاً عن التتويج بها".

وأختتم حديثة قائلاً:" لدي أحسن لاعيبة في مصر هما وحشو، وأنا فخور بهم، وهيرجعلنا المعارين وهنكون أفضل كمان، ومقدرش أقيم لجنتى لازم الناس هيا اللى تقيم احنا بقالنا 3 شهور بس".

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.