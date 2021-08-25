رئيس الوزراء يتابع اليوم اللمسات النهائية لطريق الكباش ومشروعات معابد الكرنك

تستقبل محافظة الأقصر، اليوم، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد اللمسات النهائية لمشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح نهاية العام الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته فى طريق الكباش، ومعبد الكرنك لمتابعة وضع اللمسات النهائية فى مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر، والذى يُعد من أهم المشروعات الأثرية التى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت واطلال طبية القديمة الجارى الكشف عنها فى منطقة نجع ابو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

يتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجولة بمعابد الكرنك قاعة الأعمدة الكبرى بالمعبد، وما يجرى بها من ترميم وإعادة إحياء لها وصولاً لما كانت عليه من هيئة توضح الرسومات والألوان الزاهية لهذه الأعمدة، وكذلك عمليات التطوير والترميم داخل المواقع الأثرية من ترميم كباش الكرنك، وأعمال ترميم تمثال تحتمس الثانى المتهدم من أكثر من ألف سنة.