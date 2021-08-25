نقابة المحامين تطلق المؤتمر الأول للمبدعين فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقال عمر أبو طربوش، معد المؤتمر والمشرف عليه، إن الهدف من المؤتمر هو اكتشاف مواهب المحامين فى المجالات الآتية: "الرسم، إلقاء الشعر، كتابة الشعر العامى، تجويد القرآن الكريم، العزف على الآلات الموسيقية، كتابة الشعر الفصحى العمودى أو التفعيلة، الابتهالات الدينية والمديح النبوى والتواشيح".

وأضاف أبو طربوش، أمين اتحاد محامين جنوب الصعيد بمركز جرجا، أن المؤتمر يقام تحت رعاية نقيب المحامين بمحافظة سوهاج عادل أبو الشباب، بقاعة نقابة المحامين بالمحافظة، مناشدا جموع المحامين الراغبين بالاشتراك فى المؤتمر بسرعة التواصل مع النقابة والمسؤولين عن المؤتمر.