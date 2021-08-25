وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة على الجهود المبذولة فى عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، وحث جميع الموظفين بالوزارة لسرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقى اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع والحد من انتشار هذا الفيروس.
ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين بالديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة خارج مبنى الوزارة لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار شعراوى، إلى وجود تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.
وأكد الوزير أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة والانتهاء من تطعيم جميع العاملين لن يتم السماح لأى موظف لم يحصل على التطعيم من دخول الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعراوى: لن نسمح بدخول موظفى التنمية المحلية غير الحاصلين على لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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