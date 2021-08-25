التعليم العالى: 111 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الاربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 111 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد عطا، فى بيان له، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، إذ أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق فى تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجارى، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.