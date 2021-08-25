صور.. ورش فنية ولقاء مع مخرج «الاختيار» فى ملتقى لوجوس الأول

جدة - نرمين السيد - تضمن برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء امس لقاءًا للمخرج الشاب بيتر ميمى، مع الشباب والشابات المشاركين فى الملتقى، بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون فى يومه الثانى.





كما أقيمت ورش فنية تدرب خلالها الشباب على بعض المهارات اليدوية مثل كيفية رسم الصليب القبطى ومدلولاته، وأساليب مبتكرة لشرح الموضوعات اللاهوتية والعقيدية.

وعقدت أيضًا اليوم أولى جلسات الشباب لطرح رؤاهم فى بخصوص بعض الموضوعات الكنسية، حيث سيتم بلورتها وتقديمها لقداسة البابا لعرضها على السيمينار المقبل للمجمع المقدس.

يأتى ملتقى لوجوس الأول، الذى يشارك فيه 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصرى، بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن.

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