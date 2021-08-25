رحاب عبد الغني لـ دوت الخليج: نجاح الدولة المصرية فى إعادة جاليتها من أفغانستان يدعونا جميعا للفخر

/646977/رحاب-عبد-الغني-لـ-تحيا-مصر-نجاح-الدولة-المصرية-فى-إعادة-جاليتها-من-أفغانستان-يدعونا-جميعا-للفخر

ثمنت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، جهود الدبلوماسية المصرية ،فى إعادة المصريين لالعالقين فى افغانستان، بعد الأحداث الأخيرة وسيطرة حركة طالببان على مقاليد الحكم، مؤكدة أن ما فعله الرئيس السيسي يدعونا جميعاً للفخر، مضيفة”سنظل دوما فخورين بمصرنا العزيزة، وبرئيس دولتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

حركة طالبان

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرص الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية والرئيس السيسي، على الحفاظ على أرواح أبناء مصر في الخارج، وحمايتهم من خطر كبير كانوا معرضين له في ظل الأوضاع الصعبة فى افغانستان.

افغانستان

وتقدمت النائبة رحاب عبد الغنيـ، عضو مجلس النواب، بالشكر لكل أجهزة ومؤسسات الدولة التي قدمت مجهودا كبيرا لعودة الجالية المصرية بأفغانستان إلى أرض الوطن، مؤكدة أن مصر ستبقي دوما سنداً لأبنائها، وعونا لهم، وسيبقى قادتها عند حسن الظن وعلى قدر المسئولية دائما.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.