طريقة استخدام تطبيق أرغب في عمل توكيل بالشهر العقاري عبر rern.gov.eg

يعتبر تطبيق أرغب في عمل توكيل من التطبيقات التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل وزارة العدل بشكل رسمي، وذلك لأداء الكثير من الخدمات المختلفة التي توفر على المواطنين إجراءها بشكل إلكترونيا، ولعل أحد أهم هذه الخدمات هي خدمة عمل توكيل في الشهر العقاري والتي يحتاج إليها الكثير من المواطنين، وهي الخدمة التي تتيح حجز موعد بالشهر العقاري ضمن الإجراءات التي تسهل على المواطنين الوقت والجهد، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية حجز موعد مكاتب الشهر العقاري عبر التطبيق الذي أطلقته الوزارة أرغب في عمل توكيل.

طريقة استخدام تطبيق أرغب في عمل توكيل بالشهر العقاري

تم إطلاق تطبيق أرغب في عمل توكيل رسميا خلال شهر يوليو الماضي، وهو التطبيق الذي يتيح إجراء الكثير من الخدمات للمواطنين، حيث يمكن استخدام هذا التطبيق بسهولة من خلال الحصول عليه على الهواتف الذكية المختلفة بمختلف أنواعها من هواتف الاندرويد وهواتف الآيفون، ويتم الولوج إلى التطبيق بعد الحصول عليه على هاتفك، ومن ثم يتم اختيار الخدمة التي يرغب المستخدم في إجراءها.

كيفية حجز موعد بمكاتب الشهر العقاري اونلاين

يمكن إجراء حدة حجز موعد مكاتب الشهر العقاري عبر التطبيق الجديد أرغب في عمل توكيل الذي تم طرحه من خلال وزارة العدل المصرية، على أن يتم ذلك من خلال ما يلي:

قم بالذهاب إلي الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، ثم اختر الهاتف الخاص بك عبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

يتم فتح التطبيق الذي تم الحصول عليه على الهاتف مباشرة.

سوف يقوم التطبيق بتحديد أول فرع من مكاتب الشهر العقاري المختلفة الموجودة في جميع أنحاء المحافظات.

يتم اختيار خدمة حجز موعد الشهر العقاري.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ومن ثم اختيار نوع المحرر للحصول على الموعد من خلال التطبيق.

عمل توكيل أون لاين مصر

يمكن أيضاً عمل توكيل أون لاين في مصر عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية، ولكن لابد من توفر بعض الشروط مثل أن تكون البطاقة سارية وأن يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي لمن يرغب عمل توكيل له شرط أن يكون محامي أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.