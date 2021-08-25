«الهجرة» تطلق فيلما توعويا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن «مراكب النجاة»

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فيلما توعويا فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك تسليط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب، من خلال فرص العمل المتوفرة بالمشروعات القومية.





وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا الفيلم يأتى ضمن الحملة الإعلامية التى أطلقتها وزارة الهجرة مع بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والوصول للفئات المستهدفة من المبادرة وعلى رأسها الشباب المصرى.

وأوضح البيان أن الفيلم وجه رسالته بشكل مباشر للشباب الراغب فى خوض تجربة الهجرة غير الشرعية، تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر، والنفق المظلم الذى قد يؤدى بحياة شبابنا، دون دراية أو وعى كاف بطبيعة هذه التجربة وما تحمله فى طياتها من عراقيل وصعوبات.



وأضاف أنه وبجانب تركيز العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فقد سلط الفيلم الضوء على الجانب الآخر من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والذى يستهدف التعريف بسبل الهجرة الشرعية، و فرص العمل البديلة، التى استطاعت الدولة المصرية إتاحتها فى المشروعات القومية العملاقة أمام الشباب المصرى، لتمثل بديلا آمنا ومضمونا للشباب لبدء مستقبل أكثر إشراقا.

جدير بالذكر أن هذا الفيلم التوعوى يصحبه الأداء الصوتى للفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج تامر نصر وياسين حسن.