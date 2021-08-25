أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

توزع وزارة الأوقاف 19 طنًا من لحوم أضاحى الأوقاف فى خمس محافظات هى: "بنى سويف - الفيوم - الدقهلية - أسيوط - المنيا"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات: "الفيوم - الدقهلية - أسيوط - المنيا"، و 3 أطنان لمحافظة بنى سويف، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

فيينا

يبحث المستشار النمساوى سباستيان كورتس، مع سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الذى يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة فيينا، عدة ملفات مهمة خاصة الأزمة فى أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة والعقوبات الأوروبية على بيلاروسيا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

إسلام أباد

يبدأ وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى جولته فى 4 دول يستهلها بزيارة طاجيكستان تليها أوزبكستان وتركمانستان ثم إيران، يجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع قيادات تلك الدول لتبادل وجهات النظر بشأن تطور الوضع فى أفغانستان وتعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن قيام قريشى بتوضيح وجهة نظر باكستان بشأن آخر التطورات فى أفغانستان.

سوهاج

تنطلق بجامعة سوهاج حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا " لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة، وتستمر حتى بداية العام الدراسى الجديد، وفقاً لخطة وزارة التعليم العالى.