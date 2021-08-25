/646969/ارتفاع-فى-درجات-الحرارة-اليوم-الأربعاء-والعظمي-46-درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة اليوم الاربعاء ،أن ترتفع درجة الحرارة في الأعلي في مصر خلال حالة الطقس اليوم بدرجة واحدة عن الأمس الثلاثاء لتصل إلى 41 درجة في مناطق أسوان والأقصر وأبوسمبل وإدفو.

دوت الخليج يرصد اخبار الطقس اليوم ويكون هناك الرياح اليوم وغدًا على معظم أنحاء الجمهورية ، وكذلك خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح والتى تستمر حتى 7 صباحا على طرق القاهرة والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية. وترتفع درجات الحرارة العظمي والمحسوسة خلال الأسبوع المقبل لتصل إلى 46 درجة في بعض المناطق من جنوب الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمي والصغري 35-25 والمحسوسة 37درجة الإسكندرية 31-26 والمحسوسة 34 درجة قنا 39-26 المنيا 36-24 أسيوط 37-23 سيوة 36-22 إدفو 41-27 حلايب 35-2 أسوان 41-27 بني سويف 36-24 الوادي الجديد 40-23 أبوسمبل 41-25 الفيوم 36-25 سوهاج 38-24 شلاتين 39-27 الأقصر 41-25 دمياط 32-25 السويس 35-25 طنطا 36-25 شبين الكوم 35-26 الإسماعيلية 36-24 دمنهور 33-26 بلطيم 32-24 العريش 33-25 طابا 36-26 المنصورة 34-25 الطور 26-27 رفح 33-24 السلوم 31-24 الغردقة 39-29 بورسعيد 31-25 شرم الشيخ 39-30 مطروح 30-21

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