/646967/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء،العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ياسرن مسونخ ضد بريمر في الدور الأول بكأس ألمانيا، ومباراة أرسنال ضد وست بروميتش في الدور الثاني بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات كأس رابطة تقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام فريق بيرنلي 8.45 مساءً تقام مباراة نيويورت كونتي أمام فريق ساوثهامبتون 8.45 مساءً تقام مباراة وست بروميتش أمام فريق أرسنال 9 مساءً مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة تقام مباراة بريمر أمام فريق بايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.15 مساءً Sky Sport 1 HD Germany مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا بروندبي الدنماركي أمام فريق ريد بول سالزبورج 9 مساءً دينامو زغرب أمام فريق شيريف تيراسبول (مولدوفا) 9 مساءً شاختار دونيتسك أمام فريق موناكو 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English مواعيد مباريات الدوري المصري تقام مباراة غزل المحلة أمام المقاولون العرب 7 مساءً عبر قنوات On Time Sport تقام مباراة مصر المقاصة أمام فريق بيراميدز 9 مساءً عبر قنوات On Time Sport مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تقام مباراة الرائد أمام فريق الحزم في تمام الساعة 6.05 مساءً. تقام مباراة الأهلي أمام فريق ضمك ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة 7.45 مساءً مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي إتحاد كلباء أمام فريق الجزيرة في تمام الساعة 5.15 مساءً تقام مباراة شباب الأهلي دبي أمام فريق عجمان في تمام الساعة 5.15 مساءً تقام مباراة الوصل أمام فريق خورفكان –7.30 مساءً تقام مباراة العين أمام فريق الإمارات في تمام الساعة 7.30 مساءً

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