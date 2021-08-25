حماية المستهلك : المواطن أهم عنصر فى الدولة.. والمخالفات انخفضت بشكل كبير

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إن قانون حماية المستهلك من الأدوات المهمة فى التصدى بقوة لظاهرة العروض الوهمية، لاسيما فى الأوكازيون الصيفى التى تعتبر من الظواهر السلبية بالمجتمع.

وشدد رئيس "الجهاز" على أن المستهلك هو أهم عنصر فى الدولة المصرية ويجب حمايته وفقا للقانون، لافتا إلى أن عدد المخالفات انخفض بشكل كبير مؤخرا نتيجة التعامل مع المخالفات بحسم وقوة.