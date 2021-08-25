/646962/اللقب-الـ14-في-الدوري-الـ13-شيكابالا-مع-الزمالك-في-أرقام

حمل النجم المصري محمود عبدالرازق شيكابالا راية الزمالك في كثير من المواسم حقق خلالهم عدد من الألقاب وبات معشوقاً للجماهير البيضاء بسبب مهاراته التي لا مثيل لها داخل الملعب.

ويعرض دوت الخليج تتفاصيل ما حققه شيكابالا مع الزمالك :

مسيرة شيكابالا مع الزمالك

وتدرج شيكابالا مع الزمالك من أحد اللاعبين الشباب مرورًا بمرحلة أحد نجوم الفريق وانتهاءً بقائد الفارس الأبيضز

وحصد شيكابالا مع الزمالك 14 بطولة، ولم تُخلل مسيرته مع الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، فرغم لعبه مع الفارس الأبيض في 2002، لكنه لم يكن متواجدا في القائمة الأفريقية التي فازت بالبطولة.

وفاز “الأباتشي” مع الزمالك ببطولتى دوري 2003 و2004، 5 بطولات كأس مصر2002، 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقي 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى2017و 2020

وحقق بطولة الكونفدرالية عام 2018 على حساب فريق نهضة بركان، بالإضافة إلى وكأس السوبر الافريقى في عام 2020 على حساب فريق الترجى التونسى، و والسوبر المصرى السعودى عام 2018 على حساب الهلال السعودى.

الزمالك مع طارق حامد

حقق الزمالك عدة بطولات منذ التعاقد مع طارق حامد، ونجح الفارس الأبيض في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية في تواجد “ملك النص” طارق حامد، الذي حجز مكانه في وسط ملعب الزمالك منذ قدومن إليه من سموحة.

توج الزمالك في تواجد طارق حامد بين الصفوف الأساسية للفريق، بنسختين من بطولة الدورى الممتاز، وكانت البطولة الأولى في عام 2015 تحت قيادة المدرب البرتغالى فيريرا، والمرة الثانية هي نسخة العام الحالي، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي حسمها الزمالك بعدما حقق الفوز على الإنتاج الحربي في مباراة اليوم.

كأس مصر

كما حصد الزمالك 4 نسخ من بطولة كأس مصر، في ظل المشاركة الأساسية من قبل "ملك خط النص"، وكانت النسخة الأولى في عام 2015 على حساب الأهلي، والنسخة الثانية كانت في عام 2016 وكانت أيضاً على حساب الأهلي، أما النسخة الثالثة فكانت في عام 2018 على حساب فريق سموحة بعدما فاز في ركلات الترجيح، أمام النسخة الأخيرة كانت في عام 2019 على حساب بيراميدز.

ولم تتوقف بطولات الزمالك في تواجد طارق حامد بين صفوف الفريق، على البطولات المحلية فقط، حيث توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية عام 2018 على حساب فريق نهضة بركان، بالإضافة إلى وكأس السوبر الافريقى في عام 2020 على حساب فريق الترجى التونسى، و والسوبر المصرى السعودى عام 2018 على حساب الهلال السعودى.

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب الدوي الممتاز عن الموسم الحالي بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية ليرفع الأبيض رصيده إلى ٧٩ نقطة يتربع بها على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.