/646958/أندية-قدمت-التهنئة-للزمالك-بعد-تتويجه-بالدوري

حرصت العديد من الأندية حول العالم من مختلف الدوريات، على تهنئة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، وهي البطولة الثالثة عشر في تاريخ النادي، والتي حسمها فريق القلعة البيضاء، قبل انتهاء الموسم بجولة وحيدة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نادي المقاولون العرب

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة لنادي الزمالك مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، وجهاز فني ولاعبين وجماهير بعد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.وأكد محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك يستحق عن جدارة التتويج بلقب الدوري، وعلى جماهيره أن تفرح باللقب بعد موسم شاق على كل الأندية.

وأضاف فتحي أن المنافسة القوية هذا الموسم على اللقب تزيد من شعور الانتصار، موجها التحية لمنظومة نادي الزمالك مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني على ما قدموه على مدار الموسم من جهد.

شركة بريزنتيشن

حرصت شركة بريزنتيشن سبورت، برئاسة منتصر النبراوي، على تهنئة نادى الزمالك وجماهيره بلقب الدورى الممتاز للموسم 2020/2021.

نادي البنك الأهلي

قام نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، بتهنئة نظيره الزمالك بإدراته ولاعبيه وجهاز فني وطبي وخلافه، على الفوز بدرع الدوري لكرة القدم هذا الموسم 2020/2021 للمرة الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

الوصل الإماراتي

هنأ نادي الوصل الإماراتي شقيقه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بمناسبة فوزه بالدوري المصري الممتاز في الموسم الرياضي 2020-2021 للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

الوداد المغربي

حرص نادى الوداد بطل المغرب على تهنئة نادي الزمالك عقب فوزه بالدوري المصري الممتاز مساء الثلاثاء إثر تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة الجديدة.

وكتب نادى الوداد المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ألف مبرووك!.. يهنئ نادي الوداد الرياضي أشقائه في نادي الزمالك المصري على تتويجه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2020-2021".

كما صاحب التهنئة صورة إهداء للنجم المغربي أشرف بن شرقي الذي ساهم في تتويج الزمالك باللقب الموسم الحالي".