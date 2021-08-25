/646955/مدرب-الزمالك-بعد-الفوز-بالدوري-الأهم-عندنا-فرحة-الجماهير

أعرب أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة درع الدوري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبدالمقصود إن الأهم بالنسبة للجهاز الفني والفريق هو فرحة جماهير نادي الزمالك العظيمة فهم يستحقون الكثير.

وأضاف عبد المقصود: “كانت هناك روح كبيرة عظيمة وكبيرة وسط الفريق، وكانت هناك حالة خاصة لدى الجميع من أجل التتويج بالدوري”.

واختتم مدرب الزمالك: “مستمرون في طريقنا ونسعى للفوز بالكأس وهدفنا الأهم خلال الفترة المقبلة هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل”.

باتريس كارتيرون

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشدد المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي على أنه سعيد بالأداء في مباراة اليوم وبروح جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح كارتيرون أنه سعيد بالتواجد مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن الفريق يخطط للفوز ببطولة الكأس في الفترة المقبلة، وشدد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق إيجابي جدا ويقدم مردودا جيدا وفي كل مباراة يسجل أو يصنع هدفا.

تصريحات كارتيرون

وشدد كارتيرون على أن الجهاز الفني مضطر للتعامل مع ضغط المواسم في الفترة الأخيرة في مصر، ووجه كارتيرون الشكر لأعضاء الجهاز المعاون له لأن الفريق خاض مباريات قوية وحقق الفوز في آخر 8 مباريات.

واختتم المدير الفني للزمالك بأنه يسعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا بصفوف الفريق، مشددا على أن رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد للونش وزيزو، وسيتم التجديد لبن شرقي في الفترة المقبلة، موضحا أن الزمالك يمتلك لاعبين معارين هجوميا.

وحقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 6 نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 20 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10