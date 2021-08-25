/646949/جماهير-الزمالك-تحتفل-بالتتويج-بالدوري-في-ميت-عقبة-بالصواريخ-والألعاب-النارية-فيديو

حرصت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك، على التواجد أمام مقر النادي في ميت عقبة، وحول أسوار النادي، للإحتفال بفوز فريق الكرة ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ 13 في تاريخه .

واحتفلت جماهير الزمالك أمام ناديها باستخدام الصواريخ والألعاب النارية، وسط فرحة هيستيرية بالبطولة الأطول في تاريخ الكرة المصرية .

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بالجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، بنتيجة هدفين دون رد، وظهور الفرحة والبهجة على مشجعى القلعة البيضاء.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والإنتاج

1- الزمالك برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة.

2- الأهلي برصيد 73 نقطة من أصل 33 مباراة.

3- سموحة برصيد 53 نقطة من أصل 33 مباراة.

4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة.

5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة.

6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة من أصل 33 مباراة.

8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة من أصل 33 مباراة.

10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة.