الزمالك بطلا للدوري موسم 2020 -2021 بالفوز على الإنتاج بهدفي زيزو وبن شرقي

نجح الزمالك في الحصول علي لقب الدورى هذا الموسم، بعد الفوز علي الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني الي 4 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.

بدأ الشوط الأول بسيطرة الإنتاج الحربي علي الدقائق الاولي من الشوط، وكان لاعبوه الأخطر وحاولوا الوصول لمرمي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 8 وعلي عكس سير الدقائق الاولي يتوغل اشرف بن شرقي من الجبهة اليسري ويمرر كرة سحرية الي احمد سيد زيزو الذي يضع الكرة في المرمي معلنا تقدم الزمالك.

عقب الهدف حاول لاعبو الإنتاج الحربي احراز هدف التعادل الا ان هجماتهم كان ينقصها الفاعلية علي المرمي حيث انتهت جميعها امام دفاعات الزمالك.

في المقابل اعتمد الزمالك علي الهجمات المرتدة وسرعات لاعبيه في الخط الهجومي الا ان الرعونة كانت هي السائدة علي مهاجمي الزمالك ليستمر تقدم الزمالك بهدف بعد مرور 30 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين مع اقتراب الشوط الأول من نهايته، وحاول لاعبو الزمالك الخروج بالشوط الأول متقدما بهدف نظيف للوصول الي لقب الدورى ، مع اغلاق كافة المساحات والطرق المؤدية الي مرمي أبو جبل، وهو ما نجح فيه لاعبو الزمالك ليفشل لاعبو الإنتاج في تحقيق التعادل، لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف .

حاول لاعبو الإنتاج الحربي ادراك هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني ، ونشط لاعبوه هجوميا مستغلين تقدم لاعبي الزمالك واندفاعهم الهجومي الا ان محاولاتهم انتهت بالفشل .

في المقابل فان لاعبي الزمالك سيطرت عليهم حالة من عدم التركيز سواءا في التمريرات او بناء الهجمات ووضح تأثر لاعبي الزمالك بنتيجة المباراة واقتراب حسم الدوري رسميا وكذلك تأخر الأهلي بهدف امام الجونة ليظل تقدم الزمالك بهدف زيزو هي النتيجة المسيطرة علي المباراة بعد مرور 60 دقيقة .

هدأ أداء الزمالك رغم الهجمات البسيطة التي شنها لاعبوه وتحديدا شيكابالا واشرف بن شرقي، حيث اعتمد الزمالك علي امتلاك الكرة في وسط الملعب مع بناء هجمات قليلة ولكنها كانت تمتاز بالخطورة، في المقابل فان لاعبو الإنتاج الحربي بدأوا في الاستسلام للنتيجة حيث عاب هجماتهم الرعونة وعدم التركيز.

واجري كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض تبديل بنزول مروان حمدي بدلا من سيف الجزيري ونزول أوباما بدلا من شيكابالا ولكن دون أي تعديل في النتيجة لتستمر النتيجة تقدم الزمالك 1/0 بعد مرور 75 دقيقة .

لجأ لاعبو الزمالك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الي الاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب لمنع الإنتاج من احراز هدف التعادل او بناء هجمات لضمان انتهاء المباراة بالفوز والحصول علي لقب الدورى.

قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق نشط لاعبو الإنتاج الحربي مرة أخرى ، ولكن لم تفلح هجماتهم في ادراك التعادل وفي الدقيقة 88 يحرز اشرف بن شرقي الهدف الثاني من رأسية رائعة معلنا فوز الزمالك وحصد لقب الدوري عن اقتدار.