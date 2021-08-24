المركز القومى للامتحانات: نسبة الأخطاء فى تصحيح إجابات الثانوية العامة صفر%

قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لتصحيح امتحانات الثانوية العامة، بطريقة ليس بها أى أخطاء، وأن الوزارة قامت بعمل فيديو توضيحى لعمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن الوزارة صححت 650 ألف ورقة فى كل مادة، أى 6 ملايين نموذج إجابة، وأكد أن نسبة الأخطاء فى تصحيح امتحانات الثانوية صفر %.

وتابع أن هناك طلاب قدمت تظلمات فى جميع المواد، لأن التظلمات بالمجان، وتكون بطريقة سهلة من خلال الإنترنت معقبا: "إحنا أولياء أمور فى الأول.. ونحرص على حصول كل طالب على حقه".