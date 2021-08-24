فيديو.. طارق شوقى: نتعرض لهجوم غير مبرر

وأضاف الدكتور طارق شوقى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء: "أجرينا كل التغيرات فى الثانوية العامة من أجل مصر وهناك رسالة فى هذا الأمر، وتحضير جبل لمستقبل جيد"، مؤكدا أن النظام الجديد أفضل من السابق بمراحل كثيرة.
وتابع شوقى: "نتعرض لهجوم كبير وغير مبرر لمجرد تطوير التعليم، والبعض ينتقدنا على تطوير تعلم الأبناء وإخراج أجيال أفضل".
وبين الوزير: "كان أسهل لدينا هو الاستمرار على النظام القديم، ولكننا نعمل على بناء الإنسان المصرى القادر على مواجهة المستقبل".
وشدد "شوقى"، على أن الطلاب الذين حصلوا على 70% فى النظام الجديد، أفضل من الطلاب الذين كانوا يحصلون على 90%، قائلا: "الطلاب اللى جابوا 70% بدراعهم أفضل 100 مرة من الطلاب اللى جابوا 90% كاذبة".
وبين أن الدولة أعدت بنك المعرفة، لكى تتيح المعرفة للجميع، مشيرا إلى أن ما أنفقته الدولة على المصادر الرقمية دليل على اهتمام الدولة بالتعليم.
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