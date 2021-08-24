فيديو.. طارق شوقى: نتعرض لهجوم غير مبرر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن حجم الجهد فى تطوير منظومة التعليم رهيب، ولا يستحق العاملون على هذا النظام الهجوم من قبل البعض، مشيرا إلى أن هناك تأويل ومقولات غير حقيقية عن عملية التصحيح فى الثانوية العامة.





وأضاف الدكتور طارق شوقى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء: "أجرينا كل التغيرات فى الثانوية العامة من أجل مصر وهناك رسالة فى هذا الأمر، وتحضير جبل لمستقبل جيد"، مؤكدا أن النظام الجديد أفضل من السابق بمراحل كثيرة.

وتابع شوقى: "نتعرض لهجوم كبير وغير مبرر لمجرد تطوير التعليم، والبعض ينتقدنا على تطوير تعلم الأبناء وإخراج أجيال أفضل".

وبين الوزير: "كان أسهل لدينا هو الاستمرار على النظام القديم، ولكننا نعمل على بناء الإنسان المصرى القادر على مواجهة المستقبل".

وشدد "شوقى"، على أن الطلاب الذين حصلوا على 70% فى النظام الجديد، أفضل من الطلاب الذين كانوا يحصلون على 90%، قائلا: "الطلاب اللى جابوا 70% بدراعهم أفضل 100 مرة من الطلاب اللى جابوا 90% كاذبة".

وبين أن الدولة أعدت بنك المعرفة، لكى تتيح المعرفة للجميع، مشيرا إلى أن ما أنفقته الدولة على المصادر الرقمية دليل على اهتمام الدولة بالتعليم.