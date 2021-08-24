رئيس جامعة الأقصر يبحث تنظيم قوافل طبية لقرى حياة كريمة مع القومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان، وفقا لبيان صحفى، تنظيم قوافل طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة بالأقصر لقرى حياة كريمة فى جميع التخصصات على أن تهتم فى المقام الرئيسى بصحة المرأة، وتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة أعياد أكتوبر بالجامعة، وإنشاء وحدة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون المشترك مع المجلس القومى للمرأة، وأوصى بتكثيف الجهود لمناهضة زواج الفتيات المبكر، موجها بتسيير قوافل توعية بالقرى، كما قرر تخصيص قاعة بالجامعة لإقامة فعاليات المجلس، مؤكدا أن الجامعة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة.

وأشادت الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، بالجهود الكبيرة التى يبذلها رئيس جامعة الأقصر، فى سبيل خدمة المرأة الأقصرية والتى تمثلت فى إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وغيرها من الفعاليات والأنشطة التى تدعم المرأة الأقصرية.