/646936/حياة-خطاب-نتطلع-لتحقيق-ميداليات-عديدة-في-بارالمبياد-طوكيو

أكدت حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن المعنويات والطموحات كبيرة للغاية للبعثة المشاركة في البارالمبياد وظهر ذلك خلال طابور العرض اليوم في الافتتاح.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في البعثة، وهناك متابعات شديدة على سلامة الجميع بصفة دورية والجميع بخير حاليا".

وتابعت"لدى رضا كامل على التغطية الإعلامية من الإعلام وأتمنى أن يستمر هذا الأمر حتى نهاية المسابقة والجميع في حاله تفائل شديدة".

وأردفت"نتطلع لحصد العديد من الميداليات في البطولة، بالرغم من وجود إختلافات عديدة ولكن لابد من العمل الجاد لإسعاد الشعب المصري".

وواصلت"في أولمبياد ريو 2016 كانت هناك نجاحات عديدة، ولا يمكن أن نحدد عدد الميداليات ونفتقد لأحد أهم اللاعبين الذين أصيبوا خلال الفترة الماضية في حادث سير".

واختتمت"سننافس خلال 8 ألعاب، ونشارك لأول مرة لكرة الجلوس للمكفوفين وننتظر تحقيق الميداليات والنجاحات".

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفياً بالسفير أيمن كامل سفير مصر باليابان والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة المصرية البارالمبية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 وذلك للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بإقامة البعثة واستعدادات اللاعبين لخوض المنافسات .

وحرص الدكتور أشرف صبحي على التأكيد على ضرورة توفير كافة متطلبات اللاعبين واحتياجاتهم لتحفيزهم على إحراز الميداليات ورفع العلم المصرى في العديد من المنافسات البارالمبية .

وأكد خلال اتصاله بالدكتور عمرو حداد مساعد الوزير والمتواجد برفقة البعثة المصرية على ضرورة اطلاعه على مختلف المستجدات الخاصة بالبعثة المصرية فضلاً عن موافاته بتقارير يومية تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمنافسات بمختلف اللعبات البارالمبية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للسفارة المصرية باليابان على جهودها المتواصلة وحرصها على تهيئة الأجواء المناسبة للبعثات المصرية سواء الأوليمبية أو البارالمبية.

وتنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.