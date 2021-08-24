60 دقيقة.. الأهلي يضغط بعد التعادل بعدف معلول أمام الجونة

بعد مرور 60 دقيقة مباراة الأهلي والجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز وأصبحت النتيجة تعادل الاهلي مع الجونة بهدف لمثله.
بدأ الاهلي المباراة بنشاط مكثف بُغية إحراز هدف مُبكر ونشط عن طريق الأجناب وتحديداً الشحات وكهربا وتوغلات صلاح محسن.
وعكس سير المباراة نجح محمد نجيب في تسجيل الهدف الأول للجونة في الدقيقة السابعة بضربة رأسية سكنت شباك على لطفي وسط عدم رقابة من مدافعي الأهلي.
بعد تسجيل الجونة الهدف ، نشط أداء الاهلي وحاول إدراك التعادل ، وأهدر الأحمر أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق صلاح محسن وأفشة .
وغاب عن الاهلي اللمسة النهائية ، فيما شكّلت الهجمات المرتدة خطورة واضحة على مرمى الاهلي، واستمر أداء الاهلي من حيث الضغط الهجومي لكن دون تركيز الأمر الذي حال دون ترجمة هذه السيطرة إلى تسجيل أهداف طوال أول 45 دقيقة.
ويخوض الاهلي مباراة الجونة بتشكيل ، مكوّن من : حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين الشحات.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام.
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».
وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
الشوط الثاني
جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب فريق الجونة الذي بدأ ينشط ويتخلّى عن حذره الدفاعي مُستغلاً عشوائية الأهلي.
هدد الجونة مرمى على لطفى عن طريق عمر السعيد وأحتسب أمين عمر ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات من قبل لؤي وائل وبعد اللجوء لتقنية الفار أكد أمين عمر ضربة جزاء للأهلي سجل منها على معلول هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 60.
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