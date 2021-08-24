السفير المصرى بنواكشوط يبحث تطوير العلاقات الثقافية مع موريتانيا

جدة - نرمين السيد - بحث السفير المصرى لدى موريتانيا أحمد سلامة، مع وزير الثقافة الموريتانى المختار ولد داهى، سبل تفعيل التعاون الثنائى بين البلدين، وتفعيل دور المركز الثقافى المصرى بنواكشوط.





وقال السفير سلامة، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين فى ظل الاهتمام الشعبى والرسمى بالفعاليات التى ينظمها المركز الثقافى هناك، وكذلك سبل تطوير العلاقات الثقافية وإقامة المزيد من الأنشطة الثقافية المصرية فى موريتانيا. وأضاف، أن المركز الثقافى المصرى أنشئ بالتزامن مع استقلال موريتانيا فى ستينيات القرن الماضى، ليسهم فى فى تعزيز الثقافة العربية، فيما يعتبره الموريتانيون أحد أبرز الهيئات التى أسهت فى استعادة الهوية لموريتانيا بعد 60 عامًا من الاستعمار.

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