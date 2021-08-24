صور.. الجيزة ترفع 93 حالة إشغال خلال حملة فى سوق الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - شملت الحملة، وفقا لبيان صحفى، ميدان الجيزة وسوق الثلاثاء وشوارع (ربيع الجيزى، المجزر الآلى، جسر الكنيسة بالمنيب). وأسفرت الحملة عن ضبط 93 حالة إشغال عبارة عن (1 مركبة توك توك، 46 كرسى، 24 قلب شيشة، 2 حامل حديد، 1 ثلاجة، 4 شباك، عربة خشب 2 عجل، شمسية، 4 حصيرة، 3 طقطوقة، ميزان عادى، هيكل مفرمة هالك، استاند هالك، 2 عربة تمر استالس، تروسيكل جيلاتى 3 عجل هالك". وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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