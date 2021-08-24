فيديوجراف.. حياة كريمة تغير ملامح 20 قرية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تعد مبادرة حياة كريمة دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بنى سويف بشكل خاص، وقرى الريف المصرى بصفة عامة، وتحظى بمتابعة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يجرى تنفيذ نحو 400 مشروع فى 20 قرية خلال المرحلة الأولى.





مشروعات حياة كريمة بدأت بالفعل فى مركزى ببا وناصر شمالى المحافظة، حيث بدأ العمل فعليا فى 57 مشروعا بقرى مركز ناصر. ونفذت المبادرة 10 مشروعات، فيما يجرى العمل فى 47 أخرى، كما تشمل المشروعات 12 قطاعا حيويا وخدميا.

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