/646919/3-تغييرات-موسيماني-يعلن-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-الجونة

أعلن بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفيق امام الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الاهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.