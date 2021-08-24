/646917/فوز-ساحق-لسيدات-مصر-على-السودان-في-كأس-العرب

حقق منتخب مصر للسيدات، فوزًا ساحقًا على حساب السودان بنتيجة (10-0) مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشرطة بالقاهرة، في افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات.

ويعرض تحيا مصر التفاصيل :

وتستضيف مصر، بطولة كأس العرب للسيدات بمشاركة 7 منتخبات، وهي مصر والأردن وتونس والسودان ولبنان وفلسطين والجزائر.

وسجل أهداف منتخب مصر للسيدات، نادين غازي "سوبر هاتريك" إلي جانب اللاعبات أسماء جمعة ونهى صادق ومنار سالم وسمر الزيات وسامية آدم وسلوى المتولي.

ورفع منتخب مصر بقيادة مديره الفني محمد كمال، رصيده إلى 3 نقاط بهذا الفوز الساحق قبل اللقاء الذي يجمع بين منتخبي تونس ولبنان مساء اليوم الثلاثاء على نفس الملعب.

وكان منتخب مصر قد أعلن غياب أبرز لاعبات الفريق، وهي سارة عصام نجمة ستوك سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

تُوج المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة، بلقب بطولة إفريقيا المقامة بدولة بنين من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.

لحظة ظهور علم وبعثة مصر في حفل افتتاح بارالمبياد طوكيو «صور»

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة، يمثلون ٨ ألعاب مختلفة وهى" رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات".

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

منافسات رفع الأثقال 1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

منافسات السباحة 16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

منافسات تنس الطاولة 20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

منافسات ألعاب القوى 26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

منافسات دورة الباراتايكوندو 29- محمد الزيات

30- سلمى علي

منافسات الريشة الطائرة 31- أحمد الدكروري

منافسات كرة الطائرة جلوس 32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

منافسات كرة الهدف سيدات 44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم