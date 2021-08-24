/646916/غضب-وبكاء-وحسرة-بعد-هبوط-وادي-دجلة-للقسم-الثاني

انتهت مباراة وادي دجلة أمام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق نادي وادي دجلة تعادل صعب امام سيراميكا كليوباترا، بنتيجة سلبية بين الفريقين، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر الحزن والحسرة علي لاعبي وادي دجلة بسبب هبوط الفريق إلي القسم الثاني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد.

وألغت تقنية الفار هدف لفريق البنك الأهلى بداعى التسلل في الدقيقة 36 والذى أحرازه أحمد ياسين عقب أستقبال كرة عرضية من زميلة محمد بسيونى .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالى :

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : داميون لوي، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

خط الوسط .: أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

الهجوم : مروان عطية ، خالد قمر

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : عاصم صلاح، أمير مدحت، أسامة ابراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد فتحى، محمد بسيونى، معروف يوسف، موسى ديوارا

خطا الهجوم : أحمد على، كريم بامبو

و يحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع

بهذه النتيجة يهبط فريق وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا بعد وصوله للنقطة 29 قبل جولة وحيدة من نهاية مسابقة الدوري، لاسيما وأن الفارق بينه وبين البنك الأهلي وصل إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، ويُكمل الغزلان مثلث الهبوط بعد الإنتاج الحربي وأسوان.

بهذه النتيجة يصل رصيد دجلة إلى 29 نقطة في المركز الـ16 بينما يصل سيراميكا إلى النقطة 39 في المركز التاسع.

وشهدت الدقيقة 21 طرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا نتيجة إعاقة محمد هلال لاعب وادي دجلة، ليحصل على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة، ويستكمل فريقه المباراة منقوص العدد.

واستفاد وادي دجلة من النقص العددي في صفوف سيراميكا واستحوذ على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى عامر عامر ولكن تماسك دفاعات سيراميكا حرمتهم من تسجيل أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.