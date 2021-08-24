/646915/رسميا-وادي-دجلة-ثالث-الهابطين-من-الدوري-الممتاز

تأكد بشكل رسمي هبوط فريق وادي دجلة لدوري المظاليم، بالرغم من تعادله أمام سيراميكا كليوباترا، بنتيجة سلبية بين الفريقين، في لقاء جمعهما في الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وبهذا التعادل أصبح فريق وادي دجلة ثالث الهابطين مع الإنتاج الحربي وأسوان لدوري القسم الثاني. تلقى كوامي بونسو لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الواحده والعشرون من عمر المباراة. واصل نادي وادي دجلة الضغط طوال أحداث المباراة في محاولة تسجيل هدف الفوز على سيراميكا بالرغم من النقص العددي في فريق سيراميكا، ولكن دفاعات فريق هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كانت بالمرصاد أمام سيطرة الدجلوية. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا 1- الزمالك برصيد 76 نقطة من أصل 32 مباراة. 2- الأهلي برصيد 72 نقطة من أصل 32 مباراة. 3- سموحة برصيد 50 نقطة من أصل 32 مباراة. 4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة. 5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة. 6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة. 7- الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة من أصل 33 مباراة. 8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة. 9- سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة من أصل 33 مباراة. 10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة. 11- الجونة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة. 12- مصر المقاصة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة. 13- الإسماعيلي برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. 14- غزل المحلة برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. 15- البنك الأهلي برصيد 34 نقطة من أصل 33 مباراة. 16- وادي دجلة برصيد 29 نقطة من أصل 33 مباراة. 17- الإنتاج الحربي برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة. 18- نادي أسوان برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة.

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