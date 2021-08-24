/646914/البنك-الأهلي-ينجو-من-الهبوط-بعد-التعادل-مع-الاتحاد-السكندري

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري، وفريق البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: واصل فريق البنك الأهلي خلال أحداث المباراة بالضغط والدفاع في لقاء حسم التمكن في إستمرارية الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز، ويهرب من فخ الصقوط لدوري قسم الدرجة الثانية بالدوري المصري. تشكيل البنك الأهلي في المباراة: في حراسة المرمي:محمد الزنفلي خط الدفاع:أمير مدحت-أحمد ياسين-عاصم صلاح-أسامة ابراهيم خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-موسي دياوارا-محمد بسيوني-كريم مبابو. خط الهجوم:أحمد علي تشكيل الاتحاد السكندري في المباراة: في حراسة المرمى :محمد صبحى في خط الدفاع : لودومان أونند ، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان في خط الوسط :أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد في الهجوم : مروان عطية ، خالد قمر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاتحاد والبنك الأهلي 1- الزمالك برصيد 76 نقطة من أصل 32 مباراة. 2- الأهلي برصيد 72 نقطة من أصل 32 مباراة. 3- سموحة برصيد 50 نقطة من أصل 32 مباراة. 4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة. 5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة. 6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة. 7- الاتحاد السكندري برصيد 45 نقطة من أصل 33 مباراة. 8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة. 9- سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة من أصل 33 مباراة. 10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة. 11- الجونة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة. 12- مصر المقاصة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة. 13- الإسماعيلي برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. 14- غزل المحلة برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. 15- البنك الأهلي برصيد 34 نقطة من أصل 33 مباراة. 16- وادي دجلة برصيد 29 نقطة من أصل 33 مباراة. 17- الإنتاج الحربي برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة. 18- نادي أسوان برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي ينجو من الهبوط بعد التعادل مع الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.