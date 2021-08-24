عمرو عزت لـ دوت الخليج :السيسي أعظم من حكم مصر..وحياة كريمة نقلة تاريخية«صور وفيدو»

/646913/عمرو-عزت-لـ-تحيا-مصر-السيسي-أعظم-من-حكم-مصروحياة-كريمة-نقلة-تاريخيةصور-وفيدو

أشاد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية منذ توليه رئاسة الجمهورية، موضحا” فى تقديري هو أعظم من حكم الدولة المصرية الجديدة من خلال تدشينه للجمهورية الجديدة، واعلانه عن دولة مصرية جديدة.

حياة كريمة وأوضح عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، خلال حديثة لموقع دوت الخليج ، “لم نجد من بعد ثورة يوليو 52 رئيس وطني يعمل لرفعة الدولة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس قال:"عايز بلدي تبقي احسن بلد فى الدنيا" ، مؤكدا أن هذا ما يحدث على أرض الواقع من خلال “مبادرة حياة كريمة” لتطوير قري الريف المصري ، مضيفا أن أن هذا المشروع سينقل الدولة المصرية نقلة تاريخية، إضافة إلى كل المشروعات التنموية التي أطلقها الرئيس السيسي،منها شبكة الطرق والعاصمة الادارية الجديدة. الرئيس السيسي والمشروعات القومية واشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع حياة كريمة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن من أقصي الجنوب إلى كل انحاء الدولة، لافتا إلى أن هذا لم يحدث من قبل ، مما جعله من اعظم المشاريع على الارض فى مصر ،مضيفا “لم أكن اتخيل كمواطن عادي كم المشاريع الوطنية التي نفذت فى هذه المدة القصيرة” والتي تؤكد ان لدينا رئيس وطني يريد أن ينقل الدولة المصرية إلى أن تكون من احسن دول العالم.

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