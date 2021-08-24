عمرو عزت يعلن عن تقدمه بمشروع قانون بشأن الهوية المصرية عقب انطلاق دور الإنعقتد الثاني للشيوخ«صور وفيدو»

/646910/عمرو-عزت-يعلن-عن-تقدمه-بمشروع-قانون-بشأن-الهوية-المصرية-عقب-انطلاق-دور-الإنعقتد-الثاني-للشيوخصور-وفيدو

وأعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عزمه بالتقدم بمشروع قانون عن الهوية المصرية، حيث سيتم استحداث مادة تحت التعليم الجامعي بعنوان الهوية المصرية، وتهدف إلى مساعدة الطلبة في تعليم مفهوم الدولة الوطنية وترسيخ الهوية، عقب أنطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس.

مشروع قانون الهوية المصرية

ونوه النائب عمرو عزت حجاج، خلال حواره على موقع دوت الخليج مع الزميل أحمد عويس، حجاج إلى أن الرئيس السيسي خلال حديثة أمس فى مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أكد على ضرورة الاهتمام فيما يتعلق بفهم الخطاب الديني والتغيير فى التعامل بين المسلم والمسيحي ،موضحا”فجميعنا ابناء الدولة الوطنية المصرية، وحديث الرئيس أكد هذا المشروع يجعلنا نمضي فيه بشجاعة وقوة، ونتمني من استحداث هذه المادة حول الهوية الوطنية”.

جاء هذا خلال لقاء النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل احمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.

الخطاب الديني

جاء هذا خلال لقاء النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل احمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.