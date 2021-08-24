عمرو عزت لـ دوت الخليج:نتائج الثانوية العامة مؤشر على صحة الخطوات التي يتم اتخاذها بالمنظومة التعليمية«صور وفيديو»

/646908/عمرو-عزت-لـ-تحيا-مصرنتائج-الثانوية-العامة-مؤشر-على-صحة-الخطوات-التي-يتم-اتخاذها-بالمنظومة-التعليميةصور-وفيديو

قال النائب ،عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حديثة على موقع دوت الخليج ، عن الجدل الذي يثار حول التعليم وتدني المجاميع الذي أثار غضب البعض، انه لا يوجد جدل حول نتائج الطلاب، وكل ما يحدث عقلاني من حيث المجاميع، لافتا إلى أن الطالب المتفوق يحصل عل نسبة تقترب من 95% وهذه نسبة عادلة وعقلانية، موضحا “أن الحصول على نسب 100% فهو أمر غير طبيعي وغير موجود في العالم، وبالتالي رجوع المجاميع مرة آخرى امر طبيعي ولا يثير الجدل، مؤكدا أنه مؤشر على صحة الخطوات التي يتم اتخاذها بالمنظومة التعليمية.

دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للشيوخ أشار النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى بعض مشروعات القوانين التي تأتي على رأس أولويات مجلس الشيوخ، خلال دور الإنعقاد القادم، مؤكدا المجلس يحمل على عاتقه العديد من القوانين الهامة التي تثير اهتمام الشارع المصري، وهما قانون العمل وقانون إنشاء نقابة الفلاحين وقانون الموارد الطبيعية، وبعض القوانين التي تخص الطبقات المعينة بالمجتمع. نتائج الثانوية العامة جاء هذا خلال لقاء النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل احمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.

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