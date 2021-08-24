ميكيسوني يصل القاهرة مساء اليوم للانضمام إلى الأهلي

يصل الموزمبيقي لويس ميكيسونى المنضم حديثًا إلى النادي الأهلي من سيمبا التنزاني، القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادا للخضوع للكشف الطبي وتوقيع التعاقد مع الأهلي حيث يستعد مسئولي القلعة الحمراء للإعلان رسميًا عن الصفقة بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم من برايتون الإنجليزي.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تقديم موعد وصول اللاعب بدلا من الجمعة المقبل خاصة وأن مسابقة الدوري انتهت بشكل شبه رسمي عقب خروج الأهلي من سباق المنافسة على اللقب بعد وصول الفارق إلى 4 نقاط مع الزمالك المتصدر قبل جولتين على ختام المسابقة.

من ناحية أخرى، استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على استبعاد الكونغولى والتر بواليا والنيجيري جونيور أجايي من قائمة الفريق في الموسم الجديد لضم ميكيسوني وتاو وقال مصدر بالنادي أن بواليا بات مقتنعاً بفكرة الإعارة للدوري التركى ولكنه لايزال يناقش راتبه مع مسئولى مالاتيا سبور التركى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"والتر بواليا منح مسئولى الأهلى مرونة شديدة فى تحديد وجهته المقبلة ولكنه أخبرهم أنه يرفض العروض العربية على اعتبار أنه لعب للأهلى أفضل نادى فى المنطقة العربية وبالتالى يفضل أن تكون وجهته المقبلة أوروبا".

ويضيف المصدر :" حينما تلقى والتر بواليا عرض من مالاتيا سبور التركى لإستعارته لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، حظى العرض بترحيب الطرفين سواء النادى أو اللاعب على أن تشهد الجلسة القادمة حسم التفاصيل النهائية للصفقة".

واقترب الكونغولى والتر بواليا من الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة لصفوف مالاتيا سبور التركى لمدة موسم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبى قريباً.