مفاجأة في تشكيل الأهلي ..آلام المعدة تهدد مشاركة الشناوي أمام الجونة

كشف مصدر بالأهلي أن محمد الشناوي قائد الأهلي مهدد بقيادة عرين الفريق الأحمر في مباراته ضد الجونة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري المصري، بسبب شكواه من آلام في المعدة.

وأكد المصدر أن الشناوي اشتكى من آلام في المعدة منذ أمس الاثنين ولكن تم اصطحابه في قائمة الأهلي لمباراة الجونة على أمل تحسن حالته، ولكن استمرار معاناة اللاعب من الالآم قللت من فرصة التواجد في تشكيل مباراة الجونة، والأقرب هو استبعاده من القائمة.

ومن المقرر أن يقود علي لطفي حراسة عرين الأهلي في مباراته ضد الجونة الليلة، على أن يتواجد مصطفى شوبير على دكة الاحتياطي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الجونة، وتضم كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.