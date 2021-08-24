سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، وذلك للاطمئنان على الأوضاع في السودان الشقيق جراء الفيضانات التى تعرضت لها عدة ولايات سودانية، حيث جدَّد الوزير شكري تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قُدمًا بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تناول الوزيرين للعديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال كافة القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
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