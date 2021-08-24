وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع السودان جراء الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، وذلك للاطمئنان على الأوضاع فى السودان الشقيق جراء الفيضانات التى تعرضت لها عدة ولايات سودانية.





وجدَّد الوزير شكرى، وفقا لبيان صحفى، تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء فى السودان فى إطار الروابط الأخوية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. هذا، وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قُدمًا بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تناول الوزيرين للعديد من الموضوعات فى إطار وحدة الرؤية حيال كافة القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

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