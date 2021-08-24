وزير الخارجية يجرى اتصالا بنظيره البوروندى

جدة - نرمين السيد - وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، بأن الوزيران أكدا حرصهما على مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. كما أعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام، وذلك اتصالا بزيارة الرئيس البوروندى الأخيرة إلى القاهرة.

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