عاجل| السيسى يوجه بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير منظومة شبكة الطرق فى القاهرة الكبرى، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة".



ووجه الرئيس، باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضارى للقاهرة الكبرى.

ووجه كذلك بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التى تربط شرق القاهرة بغربها، خاصةً كوبرى 6 أكتوبر ومحورى الفنجرى و26 يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم فى منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، فضلاً عن الاهتمام بأمن وسلامة المواطنين من المارة من خلال إنشاء عدد كافى من كبارى المشاة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم فى هذا الإطار استعراض مقترحات تطوير محور 26 يوليو من كوبرى 6 أكتوبر إلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى عرض مخطط إقامة العديد من المحاور الجديدة، منها محور السبتية-إمبابة، وتطوير محور عمرو بن العاص فى حى الهرم بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات كمحور عرضى داعم لشارعى الهرم وفيصل، وتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر.